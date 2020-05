COVID-4 osakond läheb põhjalikule puhastamisele

Kogemus missugune

“Ma vist ei suuda ise,” ütleb proua, kellele on just lõunasöök toodud. Õeõppe tudeng ning kriisi alguspäevadest osakonnas abiks olnud Kerstin Allikberg ulatab toetuseks käe ja ergutab: “Proovi, ma toetan sind. Tule rahulikult istuma.”

Juba istubki eakas naine voodiäärel ja asub suppi sööma. See on viimane toidukord COVID-4 osakonnas, millest pärast puhastust saab jälle õendushoolduskeskus.

Kerstin on ÕHK-is ehk õendushooldusosakonnas hooldajana tööl olnud oktoobrist saadik ning tõdeb, et hirmu polnud ka siis, kui sellest sai koroonaosakond: “Olen mõelnud, et kui saan haiguse külge, siis saan. Vähemalt tean, et olen teinud endast kõik, et ennast ja teisi kaitsta.”

“Muidugi on kahju nendest, kes koroonale alla jäid, kuid õnneks on rohkem neid inimesi, kes on sellest kenasti välja tulnud. Tagasi vaadates oli see kogemus ja praktika missugune! Eriti veel esimese aasta õetudengile. Sellist kogemust ega olukorda loodetavasti enam ei tule. Mul on hea meel, et sain selle kriisi ajal olla abiks paljudele inimestele, kes seda vajasid,” võtab Kerstin oma kogemuse kokku.