Veterinaar teeb Lääne-Saaremaal ringsõidu

"Just vanematel inimestel ei pruugi transpordivõimalust olla või näiteks keeldub koer autosse tulemast," lausus volitatud veterinaararst Gaili Tiitma . "Seepärast sõidan ise kohale."

Tiitma sõnul on niisugused "tuurid" tema jaoks juba traditsioon. "Salme ja Torgu piirkonnas olen selliseid ringsõite teinud juba viis-kuus aastat," rääkis ta.

Gaili Tiitma hinnangul on omanikud üsna hoolsad oma lemmikuid marutaudi vastu vaktsineerima.

"Nad ju teavad, kui ohtlik haigus see on," tähendas veterinaar. "Pealegi on kohustuslik loomi marutaudi vastu vaktsineerida iga kahe aasta tagant."