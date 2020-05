Kuressaare teenetemärgi saab Märt Kõlli

Märgi saaja otsustava Saaremaa vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni esimehe Anti Toplaane sõnul esitati kuus kandidaati, kellest tingimustele vastas kolm. Märgi saamiseks on üks peamine kriteerium, et inimene peab omama registrijärgset elukohta Kuressaare linnas.

Kõlli poolt hääletas Toplaane sõnul enamik otsustajatest. Haigla juhatuse liikme esitas märgi saamiseks haigla ja sealne kiirabi. Koos Kõlliga esitati ka haigla teine juhatuse liige dr Edward Laane , kuid viimane ei ole Kuressaarde sisse kirjutatud. Toplaane sõnul tõesti sellised reeglid on, kuid tema sõnul antakse Kuressaares välja ka aukodaniku tiitlit, kus sellist sätet ei ole. Seekord antakse aukodaniku tiitel välja aasta teises pooles. Seni on selle pälvinud Arnold Rüütel ja Aarne Mikk.

Mare Kirr Kuressaare haigla kiirabist ütles, et esildis tehti koos kollektiiviga. Mõlema mehe kohta märkis ta, et oma 34 haiglas töötatud aasta jooksul ei ole tema sellist hoolivat suhtumist kohanud. Koroonakriisis paistis Kuressaare haigla kogu Eestis silma oma otsustava tegutsemisega. „Nad julgesid vastutust võtta,” ütles Kirr ning nende tegutsemine ühendas ka kogukonda.

Märt Kõlli ütles eile, et on tunnustuse saamisest kuulnud ja peab seda enda jaoks suureks auks. Märt Kõlli, ema poolt juurtelt kuressaarlane, on enda sõnul formaalselt linnakodanik alates ajast, mil tuli 2015 aastal siia haiglat juhtima, kuid tegelikult on ta ennast kogu aeg siinseks inimeseks pidanud.