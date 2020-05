Koondatuid tilgub töötute ridadesse üha juurde

Teisipäevase seisuga pole Saaremaa ettevõtted kollektiivsest koondamisest töötukassale teada andnud. "Küll on aga Saare maakonnas koondamisteatega inimesi arvele tulnud märtsis 38 inimest, aprillis 52 inimest ja mais 14 inimest," rääkis töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik.

Koondatute ametite järgi on Saaremaa TOP3 ametikohad: oskus- ja käsitöölised 21,2%, teenindus- ja müügitöötajad 14,4% ning seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad 12,1%.

Reimaa-Lepik nentis, et töötuks registreerinute arv on kasvutrendis alates märtsist, samas püsib koguarv Saaremaa osakonnas juba üks-kaks nädalat stabiilne. "Stabiilsus on tingitud sellest, et on märgata inimeste aktiivsemat tööle asumist," selgitas töötukasse osakonna juhataja.

Kuuga 100 juures

Nädala alguse seisuga oli Eesti töötukassas töötuna arvel 48 822 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,5% ning töötute arv on nädalaga kasvanud 2%, kuuga aga 15%. Saare maakonnas läheneb töötuna arvele võetute arv tasapisi tuhandele. 3. mai seisuga oli registreeritud töötuid Saaremaal 976, nädal varem samal ajal 955. Kuu aega tagasi oli Saare maakonnas registreeritud töötuid aga umbes-täpselt sada vähem – 879.

Eelmisel nädalal esitas Eestis kollektiivse koondamisteate viis asutust, kelle esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 317 töötajat. Seda on oluliselt rohkem kui paaril eelnenud nädalal. Koondamised puudutavad peamiselt kolme suurt hotelli, kus esialgse info kohaselt kaotab töö 251 inimest.

Töötasu hüvitamist sai sellest nädalast taotlema hakata ka aprilli eest, mistõttu on hüvitise saajaid oluliselt rohkem kui varasemal nädalal. Hüvitist on määratud ka mitmetele suurettevõtetele.

Suured summad

Aprilli töötasu hüvitamiseks on mai esimestel päevadel avalduse esitanud üle Eesti 2002 asutust, kes on taotlenud töötasu hüvitamist 24 677 inimesele. Kokku on kuu aja jooksul taotluse esitanud enam kui 7700 ettevõtet, kes soovivad umbes 54 200 töötaja töötasu hüvitamist.

Otsus hüvitist maksta on tehtud seni 6243 ettevõtte 38 000 töötajale. Töötasu hüvitiste kogukulu on tänaseks üle 33 miljoni euro. Saare maakonnas on seni palgahüvitis määratud 944 inimesele. Hüvitiste brutosumma maakonnas on viimastel andmetel ligi 550 000 eurot.