Olavi Antons sõitis autoga läbi kriisis Euroopa

Olavi Antons ütles, et Lõuna- ja Kesk-Euroopa olid tühjad. Kiirteedel liikus väga palju vähem autosid kui muidu. Alles Rootsis oli näha tavapärast liikumist. Kõige karmim kord oli muidugi Hispaanias, kus sisenemisel nõuti kõikvõimalikke tõendeid, et ta ikkagi koju sõidab. Antonsi sõnul oli suureks abiks Eesti saatkonna antud vastavasisuline tõend. "Hispaanias armastatakse pabereid," muigas Antons. Lisaks sadamas tehtud kontrollile olid kiirteedel politseipunktid, kus taas dokumente kontrolliti.

Mai alguses kehtis Hispaanias veel kord, et kodust praktiliselt välja minna ei tohtinud. Antons rääkis, et politseipunktides olid valmis pandud "siilid", et kontrollijate eest põgenejaid rehvide lõhkumisega korrale kutsuda. Saksamaal oli kord selline, et ilma maskita mitte kuskile sisse ei saanud, isegi mitte bensiinijaamadesse. Rootsis oli kord juba leebem.