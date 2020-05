REPORTAAŽ ⟩ Haugita jääda on Saaremaal raske

Käbruotsa puhketalu perepoeg, viiene Kennet istub koduse kiviaia peal ning teatab, et haugipüük on üle kõige. "Haug sööb ahvenat," jagab noor kalamees oma tarkust. Isa Taavo naerab, et veel saab ta poisist haugipüügis napilt võitu, kuid seda aega ei tundu enam kauaks olevat. Juba paar aastat tagasi, siis küll isa abiga, oma esimese haugi saanud Kennet püüab nüüd juba sisuliselt üksi. Poiss tuleb Ruhve sadama lähistel paati ja teatab käega kurssi näidates: "Haugi kodu on seal." Isal ei jää muud üle, kui paat kohale tüürida.