Kaitseliidu majast on pool valmis

Katuselt traditsioonilise pärja alla toonud Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi tõdes, et neil on vedanud. Mitu aastakümmet on Kaitseliidule oma maja saamine takerdunud igasuguste erinevate probleemide taha, seekord jõuti enne kriisi tulekut ehitamisega alustada. "Kes teab, võib-olla oleks praegu majaplaanidele taas suur rist peale tõmmatud," ütles Havi, viidates, et eelisseisus olevat praegu need objektid, kus ehitus juba käib.

Sarikapeol osalejatele majas ringkäigu teinud malevapealiku sõnul võib tunduda, et kahel korrusel paiknevaid ruume on lugematu arv, kuid need on siiski kõik vajalikud ruumid. Üle ega puudu polevat midagi. Nii näiteks loobuti uhkemast lasketiirust, kuna see oleks läinud liiga kalliks. Teisalt on projekti natuke muudetud ning esimesel korrusel pinna juurdevõitmiseks on malevapealiku teise korruse ruumil rõdu. Ruume tutvustades märkis Gunnar Havi, et Väljaku tänava vana ja amortiseerinud maja tingimustega ei anna uut isegi mitte võrrelda: edasiminek paremuse poole olevat nii suur.

Ühe hea asjana tõi Havi välja, et uues majas on võimalik ka külalisi majutada. Kui seni tuli mandrilt tulnud kaitseliitlaste majutamiseks maksta hotelliarveid, siis oma majas saavad olema kasarmu-tüüpi mitme magamiskohaga ruumid.

Plaanide kohaselt peaks maja valmima sügisel ja ehitaja hinnangul ollakse graafikus. Seejärel toimub sisustamine ja kolimine ning ehk uuel aastal alustatakse juba uues majas. Samas märkis Havi, et praegustel keerulistel aegadel ei saa milleski kindel olla enne, kui see miski ükskord käes on.