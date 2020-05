Erivajadustega õpilased said distantsõppel üllatavalt hästi hakkama

Kallemäe kooli direktor Kaire Kiil ütles, et saadi kenasti hakkama. Esialgu tuli proovida meetodeid, mis lastele sobivad ja mis mitte. Mõne õpilasega sai ülesandeid teha arvutis, mõnega telefonitsi. Kiil nentis, et tuli ette ka telefonitsi õpetamist, mis kestis mitu tundi. "Õpetajate koormus oli kindlasti keskmisest suurem," tõdes ta ja lisas sama ka vanemate kohta. Kallemäe kooli õpilased üksi õppetükkidega enamasti hakkama ei saa.

Direktor Kiili sõnul mindi seda teed, et säilitada vähemalt seni saavutatud taset, kust siis taas klassiruumis kohtudes edasi minna. Kallemäe kool jätkab distantsõppega ka pärast eriolukorra lõppu, kuna nende õpilased on riskigrupis ning kooliaasta lõpp on juba lähedal. Vajadusel saab õpetajaga kohtuda personaalselt ning korraldada üks ühele õpet.