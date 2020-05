Valdav enamus kiirabitöötajaid toetab dr Edward Laanet

„Võimalik, et seal on puudujääke, kuid arvestades, et tegemist on olnud eriolukorraga, kus tavareeglid ei kehti, eeldaks pigem kollegiaalsust ja arutelusi kui süüdistusi,” selgitas Lii ning kiirabitöötajad leiavad endiselt, et arstide pöördumine dr. Laane ebapädevuse kohta eriolukorras on alusetu, pigem järjekordne katse kasutada haigla töö segi paisanud hetke omavaheliste erimeelsuste lahendamiseks.

Kas saate arstide tehtud etteheiteid kuidagi kommenteerida? Vastavad need tõele?

Kuressaare haigla kiirabi kollektiivi nimel vastas kiirabi- ja erakorralise meditsiini tehnik Anton Lii.

Me ei saa kommenteerida tööd, mis puudutab haigete ravi ja arstide töö korraldust. Võimalik, et seal on puudujääke, kuid arvestades, et tegemist on olnud eriolukorraga, kus tavareeglid ei kehti, eeldaks pigem kollegiaalsust ja arutelusi kui süüdistusi. Dr.Laane vastase pöördumisega on nõus enamus Kuressaare haigla arstidest, kuigi mitmed neist olid kõige keerulisema aja, algusnädalatel, haiguslehel, karantiinis, tööl välismaal või plaanilise töö puudumise tõttu kodus reservis. Nende arstide otsus ei saa olla oma poolt kogetu baasil. On veel erapooletuks jäävad arstid ja külalisarstid, kes olid tööle tulnud haiglasse ainult COVID haigetega tegelemiseks ja töötasid samadel tingimustel oma maja personaliga. Nemad on läinud tagasi mandrile tänutundega.

Ette on heidetud dr. Laanele puudulikku ettevalmistust eriolukorraks. Kiirabisse jõudis COVID kaitsevarustus 01.märtsil, koos juhiste ja reaalse selga proovimise võimalusega. Haigla siseveebilt kronoloogilises järjekorras mõned olulised juhised:

06.02.2020 Terviseameti juhised COVID – 19 nakkuse kohta (k.a. kiirabi ja personali tegevused)

06.03.2020 Korraldus töötajaile - kohustusliku 14 p. karantiini tingimuste kohta ( reis või kokkupuude COVID nakatanuga)

06.03.2020 Käskkiri – COVID -19 positiivse töötaja käitumisjuhis

09.03.2020 Terviseameti juhis tervisehoiuteenuse osutajale (COVID -19 patsiendi käsitlus)

25.03.2020 Käskkiri – COVID -19 positiivse töötaja tööle naasmise tingimused

Lisaks on kiirabi töökaustas hetkel kokku 46 tööjuhendit ja ravijuhist, saanud enamus terviseameti kinnituse alles aprilli kuu jooksul.

Juhised olid järgimiseks kogu maja personalile, olles pigem osakondade juhtivate ja vastutavate persoonide vastutusalaks, mitte ainult dr. Laane vastutada.

Suur osa haigla personalist haigestus linnasündmuste käigus, teine osa meedikuid olles lähikontaktis haigestunud patsientidega juba enne koroona plahvatuslikku algust (12.03), sel hetkel asümtomaatilisi inimesi ja haigla personali terviseamet testida ei pidanud vajalikuks. Korralduse personalile (09.03.2020) tööle ilmumise keelust viirushaigustunnuste, COVID kontaktsena või karantiinis olijana kinnitas iga töötaja oma allkirjaga.

Lisa COVID kiirabibrigaad ja drive -in käivitati eeskätt dr. Laane toel, paraku eelnevad pöördumised otsustajate poole oli tulutud.

Leiame endiselt, et arstide pöördumine dr. Laane ebapädevuse kohta eriolukorras on alusetu, pigem järjekordne katse kasutada haigla töö segi paisanud hetke omavaheliste erimeelsuste lahendamiseks