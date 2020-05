Kihelkonnakogu hakkas Leisi parkmetsa eestkostjaks

Saaremaa vallale saadetud taotluses palub MTÜ Lääne-Saaremaa Kihelkonnakogu Kaitseliidu poolt enampakkumisele pandud Leisi parkmetsa eelisostuõigust kasutades ära osta. Kihelkonnakogu on looduspargi ostmiseks valmis koguma annetusi. Looduspargi edasine hooldamine jääb kihelkonnakogu liikmete ja Leisi kogukonna ülesandeks.

Paari hektari suurune parkmets on oma liigirikkuse ja põlispuudega kogukonnale suure kultuurilise ja miljööväärtusega, kinnitas Truumaa. Tema sõnul sobib parkmets looduskaitseliseks ja loodushariduslikuks ühistegevuseks nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Lääne-Saaremaa kihelkonnakogu esindaja, teenekas kaitseliitlane Leevi Naagel ütles, et Kaitseliidu vaatevinklist on maatüki müük igati arusaadav.

Kaitseliidule kuulub juba sajanditagusest ajast siin ja seal suur hulk väikesi maatükke. Kunagi oli Kaitseliidul igas vallas oma lasketiir ja keskus, mille juurde kuulus mõistagi ka maatükk. “Aeg on edasi läinud, igas vallas enam lasketiiru olla ei saa, seega on need maatükid ülearused,” selgitas Naagel.