Ajalooline tehing ⟩ Leedo müüs laevandusäri

Vjatšeslav Leedo sõnul on tema jaoks ettevõtluses praegu teised prioriteedid, loomakasvatus ja lihatööstuse arendamine võtavad põhilise energia ja peagi on Tallinnas alustamas üks suur projekt.

Leedo pakkus välja, et küllap hakkavad vandenõuteoreetikud otsima tema ja Rihvki tehingust varjatud põhjusi, põrandaaluseid kontakte ja omanikke, kuid neid seal pole.

"Saaremaa Laevakompaniid saatis samuti kisakoor, et selle omanikeringis on olnud kõik peaministrid ja kes kõik veel. Tegelikult pole olnud. Sama ka siin – tehing on läbipaistev ja kellegi teise kõrvu sealt tagant otsida ei tasu," selgitas Leedo.