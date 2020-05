Enamus Saare maakonna abituriente valis riigieksami

Saare maakonnas on 202 abiturienti, kelles 189 otsustas teha matemaatika riigieksami. Eesti keele eksami emakeelena otsustas teha 188 abiturienti, kaks õpilast kellel eesti keel teine keel, loobusid riigieksami sooritamisest.

Gümnaasiumi lõpus riigieksamite tegemine on sel aastal eriolukorra tõttu vabatahtlik. Põhikoolid lõpetatakse ilma eksamiteta.

Saaremaa koolides üldiselt jätkatakse ka pärast 15.maid distantsõppega. Valla haridusosakonna juht Urmas Treieli sõnul võivad koolid teha erisusi ja kokkusaamine, kuid üldine soovitus on ikkagi jätkata praegu kehtival moel.

Kuidas sel kevadel eksameid teha?

Riigieksamite vabatahtlik sooritamine lubab igal eksaminandil mõelda, kas ta sooritab nii eesti keele kui matemaatika riigieksami, ainult ühe neist või ei soorita kumbagi. Abiturient otsustab ise oma tuleviku üle. Kõigile abiturientidele on võimalus sooritada lisaeksam 2020 septembris-oktoobris.

SA Innove on juhised kooskõlastanud ning need on praeguseks ka koolidele saadetud.

Eksamiruumide ettevalmistus algab mööbli paigutusest. Lauad-toolid tuleb asetada nii, et eksaminandid saaksid istuda ühekaupa üksteist häirimata ja arvestades nakatumise maandamiseks vajalikku distantsi 2 meetrit (2-meetrine distants peab olema nii laudade kui ka lauaridade vahel).

Seega saab suuremasse ruumi saab paigutada rohkem õpilasi ning 10 õpilase nõudest juhinduma ei pea. Ka eksamikomisjoni liikmed ja välisvaatleja peavad istuma 2- meetriste vahedega.

Riigieksamiruumid saab hajutada eri korrustele, tiiba vm hoone ossa, sh aulasse ja/või võimlasse. Oluline on tagada, et teiste klasside õpilasi, õpetajaid ja teisi isikuid, kes ei ole seotud eksamitega, võimalusel eksami päeval majas ei viibiks.

Kui gümnaasiumis pole piisavalt ruume, kus eksameid läbi viia, siis saab kooli pidaja aidata leida sobivaid ruume.

Kui SA Innove saab vajalikud andmed, määrab ministeerium Eksamite Infosüsteemis ka uued ruumid. Kui mõne gümnaasiumi õpilased teevad eksameid mitmes koolis, tuleb vastavalt jaotada ka eksamikomisjoni liikmed. Näiteks võib õppealajuhataja olla nimetatud eksamikomisjoni aseesimeheks ja vastutada teises koolis eksamite läbiviimise eest.

Koolieksamikomisjoni liikmed kinnitab kooli direktor, aineõpetaja saab olla sama aine komisjoni liige, kuid ta ei tohi olla eksamikomisjoni esimees. Võõrkeeleõpetajad, loodusainete õpetajad, kehalise kasvatuse õpetaja, muusikaõpetaja, kunstiõpetaja - kõik kooli pedagoogid tohivad olla eksamikomisjoni liikmed. Kui koolis on 180 abiturienti, siis on kindlasti koolipere suurem kui 18 pedagoogi.

Maskide kandmine on Terviseameti seisukoha järgi pigem soovituslik, mitte kohustuslik, kuid vajalik hulk maske soovi korral kasutamiseks riigieksamitel tagatakse. Eksamiruumi sisenetakse ükshaaval ja sealt väljutakse ükshaaval. Igal ajahetkel ei saagi 2 meetrist distantsi hoida, kuid see aeg on väga lühike.

Eksaminandide tualettruumi liikumine tuleb koolil läbi mõelda ja korraldada. SA Innove pakub selleks välja ühe võimaliku variandi:

a) Eesti keele eksami ajal väljub eksaminand eksamiruumist ja liigub tualetti koos kooli direktori määratud isikuga, kes saadab teda tualettruumini ja tagasi. Kooli direktori määratud kannab maski ja kindaid kogu eksami aja. Ta ei pea olema eksamikomisjoni liige. Samas võib eksaminandi saata ka eksamikomisjoni liige.

b) Matemaatika eksami ajal liiguvad eksaminandid tualettruumi vaheajal. Neid pole vaja saata. Igal korrusel on tualettruumide juures isik, kes vajadusel korraldab tualettruumide kasutust. Need isikud ei pea olema eksamikomisjoni liikmed. Võimalik on kasutada koristus-või haldusfirma abi.

Majja saabumise ja majast lahkumise reegleid SA Innove ei kehtesta. Lähtuda tuleb sellest, mis on koolile korralduslikult parim võimalus. Igale koolile individuaalselt ei saa SA Innove selles osas kuidagi täpseid juhiseid anda. Küll aga saame kaasa mõelda ja nõu anda konkreetsetel juhtudel, kui koostöös pidajaga jääb siiski üles probleeme, millele head lahendust ei suudeta leida.

Matemaatika eksami vaheajal majas olles tuleb õpilastel endil 2+2 reeglist kinni pidada ja vastutustundlikult käituda. Iga sammu igal hetkel ei saa koolijuht ega keegi teine ette kirjutada. Kui vähegi võimalik, on mõistlik vaheaeg veeta õues.

Üksikute eksaminandide puhul võib kahtlemata esineda väga eripäraseid muresid, mida üldiste reeglitega on võimatu lõpuni reguleerida. Kui küsimus on selles, kas abituriendid saaksid sooritada eksamid oma elukohale lähedal asuvas koolis, siis teiste koolide õpilastele eksami läbiviimine ei saa olla teise maakonna munitsipaalkoolile või erakoolile kohustuslik või keskselt ette kirjutatud.

Riigigümnaasiumid arutavad võimalust, et õpilased saaksid riigieksamid sooritada nende elukohaks oleva maakonna riigigümnaasiumis. Ka munitsipaalkoolid võivad kas otse või pidaja kaudu suhelda õpilase elukoha lähedal asuva kooliga ja/või elukohajärgse pidajaga ning eksami sooritamiseks koha leidmise osas läbi rääkida.

Parimate lahenduste leidmiseks on mõistlik, kui kool, kus abiturient õpib, õpilane, vajadusel lapsevanem ja koolipidaja ning õpilase jaoks sobivas piirkonnas asuv gümnaasium suhtlevat omavahel otse. Seda suhtlust ja kokkuleppeid ei ole mõistlik korraldada keskselt Sa Innove kaudu.

Kui võimaluste leidmisel jäädakse hätta, siis saab SA Innovega loomulikult võimalusi arutada ja saame nõu anda. Küll leiab SA Innove saartel elavatele eksaminandidele koostöös kodukooli ja vastava piirkonna omavalitsustega sobiva lahenduse juhul, kui saarte ja mandri vahel liikumine on eksami toimumise ajal eriolukorrast tulenevalt raskendatud või piiratud.

Kui eksami ajaks on taastunud tavapärane liiklus, osalevad eksaminandid eksamil üldjuhul siiski oma kodukooli juures. Kuid, nagu öeldud, on koolidevahelise kokkuleppe korral võimalikud ka teised lahendused ja SA Innove siin takistusi ei sea.

Eksaminand annab eksamitöö üle kontaktivabalt, st töö asetakse eraldi lauale. Eksaminandid tulevad eraldi asetatud laua juurde eksamitööd üle andma ükshaaval. Teised ootavad oma järge. Eksaminand kirjutab oma tööle koodi ja annab allkirja.

Välisvaatleja kontrollib, kas eksamitööle on märgitud õige kood ning eksaminand on allkirja kirjutanud protokolli õigesse lahtrisse. Eksamikomisjoni liige korraldab eksaminandide liikumise ja järgib 2-meetri distantsi nõuet. Eksamikomisjoni liikmed ja välisvaatleja kannavad kindaid ja maske kogu eksami ajal.