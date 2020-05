Saarlase fraktsioon jätaks infospetsialistid alles

“Leiame, et infospetsialistid peaks vähemalt selleks valimisperioodiks alles jääma kõigis kuues teenuskeskuses,” ütles Saarlase fraktsiooni esimees Vello Runthal. “Öelda, et infospetsialistide ametikohad tuleb kaotada, kuna neil pole maal piisavalt tööd, on otsitud põhjus. Pigem on asi selles, kas ikka osatakse tööd linnast maale tuua.”