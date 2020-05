Saaremaa suurim kanala alustas tööd

Mahekanamunade erinevus muudest tootmisviisidest on just mahesööda kasutamine, mis garanteerib toodangu ehk muna puhtuse. Lisaks on kanadel laudas rohkem ruumi kui vabapidamisel ning võimalus soojal ajal käia õues. Mahemuna tähis on 0 ning seda tasub otsida just muna peal oleva koodi algusest.