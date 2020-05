Olukorras, kus piima kokkuostuhind ei kata enam isegi Eesti parima tulukusega piirkondade tootmiskulusid, on kõige keerulisemas seisus saarte piimatootjad, kelle tootmiskulud on teistest suuremad. Just praeguses kriisiolukorras peavad saarte piimatootjad olema riigile tänulikud eritoetuse eest, ilma milleta peaks nii mõnigi tootja oma tegevuse lõpetama.