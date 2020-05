Riigigümnaasiumi tahab ehitada ka saarlaste firma

Varem on räägitud, et Saaremaa gümnaasiumi rajamine võib maksma minna 10 miljonit eurot. Ehitushanke peamine kriteerium on madalaim hind. Eeldatavalt kahe-kolme nädala pärast selgub, kas parima pakkumuse tegi AS Nordecon, ühispakkujad OÜ Tesman Ehitus ja AS Level, AS Megaron-E, AS Oma Ehitaja, OÜ Fund Ehitus, AS Merko Ehitus Eesti või Ehitus5ECO OÜ.