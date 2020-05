Eelnõu: Kuressaare südalinn olgu suvel jalakäijate päralt

Kuressaare kesklinnas elava Triin Kiisa sõnul tunneb ta end jalakäijana peatänaval liikudes turvaliselt. "Saarlastest autojuhid on viisakad ja tähelepanelikud," rääkis Kiisa. "Samas ei oleks mul selle vastu tõesti midagi, kui suvel kesklinn autodele suletaks – siis oleks see jalakäijaile mõnusam koht. Pealegi – kui autoliiklusele suletakse ainult peatänav, ei tohiks see suuri probleeme tekitada."

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl