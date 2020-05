Saarlane esitab Saaremaa uueks vallavanemaks Mart Maastiku

Fraktsioon Saarlane esimehe Vello Runthali sõnul on Mart väga hea valik vallavanemaks, eriti arvestades praegust Saaremaa rasket olukorda, mis on tabanud Saaremaad paari viimase kuu jooksul. Saaremaa valla väljatoomiseks madalseisust on hetkel vallale vaja kindlameelset ja otsustusvõimelist juhti, kes ei karda teha väga raskeid ja üliolulisi otsuseid. Olen kindel, et Mart saab praegusel ebakindlal ajal väga hästi hakkama Saaremaa valla eduka juhtimisega, niiet juba lähitulevikus oleks meil Saaremaal igapäevane elu märksa paremal järjel.