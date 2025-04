Kristiina Saks Eesti ei saa olla midagi vähemat kui Tommy Cash

Pärast seda, kui e-tiigrist sai kodukass, on meil vaja uut suurt narratiivi, millesse me ka ise usuksime. Eesti on nagu Tommy Cash – ebaideaalne –, kuid selles on tugev potentsiaal olla eristuv ja kõnekas bränd, kirjutab Kristiina Saks arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.