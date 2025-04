Vallavanem Mikk Tuisk ütles, et arutelu kloorimise vajaduse üle alles algab. "Praegu selgitame koos veevärgiga välja, kas kloorimist on vaja, millises mahus ja kui palju see maksma läheks," selgitas Tuisk. "Konkreetseid otsuseid ega arvutusi veel ei ole."