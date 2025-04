Rajakaamera tabas karu Kärla jahipiirkonnas

Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas selgitas, et karude liikumine Saaremaal on pigem erand kui reegel. „Kuna karu on saarel siiski harv külaline, siis võib arvata, et tegemist on sama loomaga, kelle jälgi novembris nähti. Aga 100% kindlalt ei saa ilmselt kunagi väita,“ märkis ta.