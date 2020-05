Veel 11 aastat ja 40 miljonit püsiühenduse uurimiseks

2,5 aastat tagasi sillaehituse plaaniga välja tulnud Saarte Sillad OÜ juhatuse liige Raivo Hein ütles, et ta ei saa aru, mis mäng see tegelikult käib. Eriplaneeringuga hakkavad kõik uuringud otsast peale, kuigi tegelikult on kõik uuringud juba tehtud, mõned isegi mitmeid kordi. "Ühest küljest on positiivne, et teema on ikkagi päevakorral, teistpidi ostetakse aega ja valimised on ka varsti tulemas," sõnas Hein. Uuringud võivad näidata nii seda kui ka teist, ent püsiühenduse rajamine eeldab tema sõnul ennekõike julgust, poliitilist tahet ja soovi asju ära teha. "Mitte venitada kummi kuni aastani 2036, mis valitsus ütles mõni aasta tagasi välja, et see on esimene tärmin, mil sild võiks valmis saada."