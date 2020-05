Juhtkiri: Otsustame nüüd selle silla ära!

Paistab, et ikka on vähe. Nüüd algatatud eriplaneeringule kuluks kokku 7 kuni 11 aastat ja see läheks maksma 15 kuni 40 miljonit eurot. Praktikat vaadates ja kogemuslikult hinnates võib arvata, et kulub rohkem kui 40 miljonit eurot ja 11 aastat. Seda, et siis ehitama hakatakse, ei luba keegi.

Silla kohta on aastaid tagasi öeldud, et see on nagu prohvet Maltsveti valge laev: kõik ootavad ja räägivad, aga seda ei tule kunagi. Nüüd tundub, et varsti enam keegi ei oota ka. Vint on nii üle keeratud, et sellest rääkimine tundub ajaraiskamisena. Kas see sild enam kedagi huvitabki?