Piimatööstus enam mandrilt piima ei osta

"Me ei too mandrilt enam tilkagi toorpiima, alates maikuust oleme ainult Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu piima peal," kinnitas Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Valdis Noppel , kelle sõnul lõpetati lepingud kõigi mandri lepingupartneritega. Siiani tarnis Saaremaa Piimatööstus Lääne-Eesti piimatootjatelt umbes kaheksa protsenti toorpiimast.

Noppeli sõnul ei jäänud ükski senine Saaremaa tööstuse koostööpartner ilma kätte. "Saime need asjad kenasti üle antud nii, et kõigile sai leitud uus kodu," lausus piimatööstuse juht. Noppeli sõnul vaatab ta kolme saart tööstuse konteksis ühe tervikuna, eraldi piirkonnana Eesti piimanduses, mida on mõistlik kohapeal arendada. "Mitte nii, et tassid piima anonüümselt kuhugi kaugele, see on ressursi raiskamine."