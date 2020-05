Talupidajate asendusteenust saavad tellida ka taimekasvatajad

"Kümne aastaga on talupidajate asendusteenistusest kujunenud väga oluline teenus, mida riigi toel talunikele pakkuda. Praeguses eriolukorras on eriti oluline, et saame asendusteenusena pakkuda abi ka taimekasvatusettevõtetele ning neile ettevõtetele, kes pole senise asendusteenuse tingimustele vastanud," ütles talupidajate keskliidu tegevjuht Kerli Ats ning kutsus üles julgelt teenust tellima.