Riigikooli ehitusel välditakse teiste koolide puudujääke

Riigigümnaasiumi juht Ivo Visak tõdeb Saarte Hääle toimetuses koolimaja ruumiplaane laiali laotades, et plaani peal tundub kõik olevat väga hea. Nipet-näpet sai vastne koolijuht isegi muuta, kuid suures plaanis oli Karisma arhitektide ja T43 Sisearhitektide büroo poolt kõik hästi tehtud. Visak, kellel tööle tulles olid plaanid juba olemas, näitas neid enda sõnul ka "tarkade klubile", kelleks olid teised riigigümnaasiumide juhid. Seda selleks, et nende kogemus aitaks viidata puudustele.

"Keegi suuri vigu ei leidnud, pigem oli mõned mõttekohad, kus saaks teistmoodi," märkis Saaremaa gümnaasiumi juht. Nüüdseks on Eestis ehitatud päris mitu riigikooli ja on ka möödalaskmisi olnud, näiteks sportimisvõimaluste osas õuealas. Saaremaa kooli puhul sai neid karisid vältida. Visaku sõnul ei osanud keegi ka võimalikele vigadele viidata.

Auditoorium ka aulana

VAATED: Klassiruum. Kooli mööblihange on veel tegemata, seega on sisustuse osa paljuski illustratiivne. Saaremaa gümnaasiumi sisearhitektid on Mari Põld, Kadi Karmann, Elizabeth Saal.

Aatrium on ehitatud nii, et kui koolis on vaja teha kogunemisi, on teisel korrusel toimuv jälgitav ka esimesest korruselt. Koolimaja teise korruse keskel asub suur auditoorium, kus on lava ja 180 istekohta. Seda ruumi kasutatakse ka aulana.