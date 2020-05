VALIMISED 2021 ⟩ Jaanus Tamkivi: vallavanema amet võiks mind huvitada küll

Tamkivi ja vallavanema kohta on viimasel ajal hakatud rohkem seostama, kuna Saarte Liinide juhatuse liikmena töötanud Tamkivi lepingut mõnnevõrra üllatuslikult ei pikendatud. Poliitringkondades on isegi pakutud, et koalitsioon mängib vallavanema koha ümber ja selle saab Reformierakond. Seekord siiski seda teed ei mindud ning neljapäeval toimunud koalitsiooninõukogu kinnitas veelkord, et ühistelt seistakse SDE esitatud Mikk Tuisu kandidatuuri taga.