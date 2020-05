JUHTKIRI ⟩ Kala naabrile, ämmale ja kolleegile

Jutu rääkija nüüd, kümneid aastaid hiljem, enam nii ei tee – tavaliselt laseb ta püütud kala merre tagasi. See olnud tema kalameheks kasvamise tee. Harrastuskalapüük on elustiil, hobi ja tundub, et ka sõltuvus. Tõsiste kalameeste eesmärk ei ole merd tühjaks püüda, et siis hiljem kalu küll naabrile, küll sõbrale, ämmale või töökaaslase vennapojale sokutada. Neid kisuvad kalavetele teised põhjused: võimalus olla looduses, kalapüügiga kaasnev hasart.