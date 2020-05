Tagalahe forell aitas müügirekordit püstitada

Statistikaameti analüütiku Swen Petersoni sõnul on vikerforell Eestis enim kasvatatud ja müüdud kalaliik, mille osatähtsus aina suureneb.

2014. aastal oli vikerforelli osakaal kogu müüdud kalatoodangus 66%, kuid 2019. aastal juba üle 85%. Müüdud vikerforelli maht on kümne aasta taguse ajaga võrreldes jõudsasti kasvanud. 2010. aastal müüdi seda kala Eestis 488 tonni, 2015. aastal 559 tonni ja 2018. aastal 804 tonni.

“Eelmisel aastal müüdi 927 tonni vikerforelli kokku veidi enam kui 3 miljoni euro eest – see on kõigi aegade suurim müüdud kogus,” kinnitas Peterson.

OÜ Saaremere Kala, OÜ Vettel ja AS-i PRFoods juhatuse liikme Indrek Kasela sõnul tulenes mullune kasv vikerforelli müügis sellest, et Eesti kalakasvatuses tegutseb uus tulija: Saaremaal Tagalahes vikerforelli kasvatav PRFoodsi tütarettevõte Redstorm.

“Loodame, et juba sel aastal saame kasvatada sada tonni rohkem kala kui eelmisel aastal,” ütles Kasela. Tema hinnangul on riigi võetud suund arendada välja suuremahuline kodumaine kalakasvatus väga tervitatav. “Eestil ja Saaremaal on suur potentsiaal olla vikerforellikasvatuses tubli regionaalne tegija –Soome ja Rootsi kasvatavad 15 000–18 000 tonni,” rääkis Kasela.