KAKS TUNDI VÕI 20 EUROT TRAHVI ⟩ Kuressaares võib piiratud parkimine tulla 131 kohal

Tööpäevadel on keeruline leida vaba parkimiskohta kesklinnas olevate äride lähedusse, mis vähendab nende külastatavust ja käivet. Parkimiskohti ei leia ka Kuressaarega tutvuda soovivad turistid. Põhjuseks on see, et kesklinna uuendamisega kaotati mitmeid parkimiskohti ja pikalt pargivad ka kesklinna piirkonnas töötavad inimesed.