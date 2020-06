Saare maakonna laulupidu tuleb järgmisel aastal

Läinud nädalal pidasid laulu- ja tantsupeo toimkonnad ühise koosoleku, kus vaagiti variante, kuidas tänavu ära jäänud laulupidu tuleval aastal korraldada. Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluääre sõnul on praegu kindel vaid see, et pidu peetakse ära tuleval suvel.

Kaalumisel on mitu varianti. Kas teha peod umbes kuuajase vahega erinevatel nädalvahetustel või viia need kokku ühele nädalavahetusele, nii et ühel päeval tantsitakse, järgmisel päeval aga marsitakse rongkäigus ja lauldakse.