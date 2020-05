Maasikakasvataja Taavi Põld: mulle see töö väga istub

Viis aastat tagasi noortaluniku toetuse abil Koimlasse maasikapõllu rajanud Saaremaa Viljad OÜ juht Taavi Põld räägib, et maasikakasvatus on täpselt selline, nagu ta ette kujutas. Kibedamal ajal kuni 16-tunnised tööpäevad. Tööle tuleb pihta anda hullumoodi ja hullumoodi võid saada ka vastu. Isegi mitte rahas mõõdetuna, vaid peremehetundena, eneseusuna. Loetelu võiks jätkata. Pluss see, et praegu mulle see töö väga istub, lisab Taavi.