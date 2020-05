Sõrves valmistub uksi avama Küülikuküla

Küülikuküla pani poe taga asuvasse kujundatud aeda tiigi kaldale püsti poodnik Jone Koppeli poeg Kristjan Koppel . Tema sõnul on Küülikuküla ühtlasi natuke nagu teemapark, sest puurid, mis ta ühes tislerist vennaga valmis ehitas, on ühtlasi kohalike vaatamisväärsuste maketid.

Pirakas vutipuur on näiteks sealsamas mõnikümmend meetrit eemal asuva Laadla poe koopia. Samas kõrval seisab puur, mis näeb välja kui väike jaamahoone ning selle ees, lillekastid vaguniteks, tilluke rong. "Kunagi rajati Sõrve ju raudtee ja sealt tuli mõte teha ka rongipuur," selgitas Koppel.

Eemal kõrgub õuepeal Ohessaare tuuliku-puur, mille "kõhus" samuti kodu selle küla jänestele. Ilma korraliku tuulikuta pole ju tegemist Saaremaa külaga, naljatas pargi peremees: "Need asjad nii ei käi, tuulik peab olema!"

Praegu on jänesed siiski veel ühes puuris koos, kuid nädala pärast, kui Küülikuküla avatud, on nad juba mõne kaupa erinevatesse puuridesse laiali kolitud. Seni olgu nad üksteise seltsis soojas, arvas peremees. Seda enam, et sel nädalavahetusel lisandub neile veel jäneseid. "Toome juurde," kinnitas Koppel.