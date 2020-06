Kuressaare ametikoolis algas suvine vastuvõtt

Täiesti uue erialana alustab ametikool kergete rõivaste rätsepa eriala õpetamist, mis asendab senise õmbleja eriala. „Kergete rõivaste rätsepa haridusega tööle asumise võimalused on laiapõhjalised. Tavapärase väiketootmise kõrval töötab rätsep koos moedisaineritega, ettevõtete tootearenduse meeskonnas ja ka kaubanduses. Usun, et meie piirkonna nobedad näpud ja disainihuvilised on kindlasti õnnelikud, et selline eriala on nüüd meie koolis,“ ütles Rand.