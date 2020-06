Dr. Ülle Käsk sai Saaremaa Laste Sõbra tiitli

"Soovime väärtustada ja tänada neid inimesi, organisatsioone ja asutusi, kes oma pühendumuse ja suure südamega on samuti panustanud just Saaremaa, Muhu ja Ruhnu laste heaolusse. Tänu neile on siin hea ja turvaline oma lapsi kasvatada. Selleks algatasime uue traditsiooni ning hakkame edaspidi igal aastal lastekaitsepäeval välja andma Saaremaa Laste Sõbra tiitlit," teatas Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse juhatuse esimees Triinu Sink .

Dr. Ülle Käsk ütles, et tunnustus tuli suure üllatusena: "Teen ju lihtsalt igapäevaselt oma tööd ja nii, kuidas see parajasti välja tuleb. Selle tunnustusega tahan teha sügava kummarduse kõigile neile, kes mind Laste sõbra tiitli vääriliseks pidasid . Lisaks sügav kummardus kõigile Saaremaa lastele ja nende vanematele, kellega olen oma töös kokku puutunud. Te olete parimad. Mul on rõõm olla Saaremaa Laste Sõber."

Liidu algne idee pakkuda peredele abisaamise võimalusi on aastate jooksul kasvanud visiooniks olla avalikkusele nähtav, tugev ja tegus lasterikaste perede ühendus kogukonnas. "Hea meel on tõdeda, et meie tegevus kõnetab sihtgruppi ning viimase kümne aastaga on liikmeskond kahekordistunud," lisas Triinu Sink, kes lisas, et hetkel kuulub ühingusse 137 pere, kus on kasvamas kokku 494 last. Ühenduse eesmärgiks on muuta laste ja perede elu saarel mitmekesisemaks, pakkudes tuge, ühtekuuluvustunnet ja positiivseid elamusi.