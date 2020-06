Veebipetis tinistas saarlannalt välja 3000 eurot

Kirjutasime maikuu lõpul, et esimese viie kuuga tehti Saaremaal netipettusi umbes 45 000 euro eest, mis on kolmveerand kuritegevusega saarlastele tekitatud kahjudest.

Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp rääkis Saarte Häälele, et igale sihtgrupile on välja mõeldud oma pettuse skeem.

Priit Sepa sõnul tunnevad küberkelmid hästi inimeste nõrkusi, milleks tavaliselt on võimalus kiiresti raha teenida või võimalus peletada üksildustunnet. Sestap tuleb politseil üsna tihti algatada nn "armupettuse" kriminaalasju.

Armupettuste läbi kannatanud on keskealised või natukene vanemad naisterahvad. Armupettuste läbiviijad mängivad tavaliselt usaldusväärse ameti esindajat, arsti, sõjaväelast või näiteks sõjaväearsti. Inimesed paraku usuvad siiralt, kui lubatakse ühist tulevikku. Aga et "arst" saaks Eestisse tulla, on vaja maksta.