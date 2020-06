"Praegu ma olen veel tegija, kuid võib-olla varsti mind enam pole, tahan, et jääks lastelastele mälestus," räägib Pöitse küla memm Helju Murd (77). Kaks tekki on Heljul valmis ja kolmanda tikkimine kuu aega käsil.

Suvised aiatööd tulevad mühinal peale, seega jääb tikkimine mõneks ajaks pausile. Vanusega on teadagi see häda, et kõige muu kõrval väheneb ka käeline võimekus. Mida vanemaks inimene saab, seda aeglasemaks ta jääb ja selle võrra muutub ka päev aina lühemaks.