KOLE LUGU ⟩ Metsateel vedeles peata kitsetall

Pilt oli seda õõvastavam, et talle pea oli ühes kaelaga kui maha lõigatud. Kuskil eemal seda ka ei vedelenud. Ehkki võinuks arvata, et loomake on maha murtud, kahtles leidja selles justnimelt selle sirge joone pärast, kust saati pea oli kerest eemaldatud. "Tundus, et nii sirgelt on pea maha võetud, nagu lõigatud. Minu esimene mõte oli, et mingid poisikesed, sest loomapiinajaid on ennegi olnud," arvas noormees.