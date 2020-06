Vald jagab kultuuriprojektidele 30 000

"Lihtsam oli voor tühistada ja võimalikult kiiresti uus välja kuulutada, et ka suvised ettevõtmised jõuaksid veel toetust taotleda," selgitas vallavalitsuse kultuurinõunik Kristel Peel . Ta lisas, et kõik, kes osalesid esimeses voorus ja kelle projekt ikkagi sel aastal toimub, on väga oodatud taotlust uuesti esitama. Kui algselt oli eelarvesse kultuuriprojektide toetuseks kavandatud 40 000 eurot, siis kriisikärbetega jäi sellest alles 30 000.

Kui palju projekte uude vooru oodata võiks, Peel prognoosida ei osanud, kuid arvas ja lootis, et neid tuleb palju. "Sellepärast on seekord ka maksimaalne toetussumma 2000 eurot, et oleks võimalik paljusid MTÜ-sid toetada. Kui midagi jääb üle, siis muidugi teeme sügisel veel ühe vooru, aga pigem arvan, et rahast jääb puudu," lausus ta.