Rotary klubi toetas lasterikkaid peresid toidupakkidega

MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus juhatuse esimehe Triinu Singi sõnul said toidupaki kaksteist Saaremaa peret, kus vanem on kaotanud töö, lapsi kasvatab üksikvanem või kuulub perre vähemalt neli-viis last. Toidupaki saajad valis välja Eesti lasterikaste perede liit.