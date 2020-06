Matemaatika riigieksamit teeb 193 õpilast

Kõige arvukamalt on eksminante Kuressaare gümnaasiumis - 88. Saaremaa ühisgümnaasiumis on eksamilaua taga 61, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis 28 ja Orissaare gümnaasiumis 16 õpilast. Kaheosaline eksam kestab kokku viis tundi 15 minutit, esimese ja teise osa vahel oli 45 minutit puhkepausi.

Erandlik on tänavu see, et gümnaasiumi lõpetamist eksam ei mõjuta. Sõltumata sellest, kas õpilane saab eksamil tulemuseks nulli või hoopiski loobus selle tegemisest, loetakse ta ikkagi gümnaasiumi lõpetanuks.