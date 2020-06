Luud võisid Varese sadamasse sattuda mitmel moel

Tänaseks on Iirimaal Belfastis tehtud analüüs väljakaevatud hambale, mis kuulus umbes 9,5–14,5 aasta vanusele lapsele. Muinsuskaitseameti arheoloogi Anu Lillaku sõnul on see laps suure tõenäosusega surnud 18. sajandil või 19. sajandi alguses, kuid täielikult pole välistatud ka 20. sajandi algus.