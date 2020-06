Vanaproua kattis ülbete lindude eest kaitseks pea ämbriga

“Üks proua pani omale ämbri pähe, et end vareste rünnaku eest kaitsta. Aga vares hüppas ämbri peale ja hakkas seda peksma. Tuleb välja, et nüüd peavadki Kuressaare pensionärid ämbrid pähe panema…” sõnas Saarte Häälele Asta , kes teab rääkida kahe tänava elanike murest.

Asta sõnul on olukord võtnud lausa koomilised mõõtmed, kuid probleem on sellegipoolest tõsine, sest inimesed ei julge tõsimeeli enam nina majauksest välja pista.

Teised majaelanikud on tema sõnul enesekaitseks murdnud põõsa küljest oksi, et ülbet lindu eemale tõrjuda. Silvi rääkis, et maja ümbruses hüples ringi vigastatud varesepoeg ning tõenäoliselt on just tema vareste agressiivsuse põhjuseks.