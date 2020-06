Vanakraamipoest naljalt aiatooli ei leia

Seejuures justnimelt “oli”, sest kui toolid pildi tegemiseks poe tagaruumist välja said tõstetud, olid need tund hiljem müüdud. Poe perenaine Brette Lepik naeris, et nii neil poes asjad käivadki. “Kõike head ei saa korraga välja panna, muidu läheb kohe kaubaks,” sõnas Lepik. Iseenesest oli tegu metallist laiemate toolidega: neli tooli, neist kolm valged, üks roosa, tükihind 18 eurot. Kuid need on, nagu öeldud, juba kellegi omad.

Hömest leiab ka puitraami, ent punutud põhja ja seljatoega toolid, mis võiksid sobida terrassile näiteks laua äärde. Niisama lamamiseks ja päikse käes lösutamiseks need ilmselt kõige mugavamad pole. Sama hästi võib neid toole ka toas kasutada. Toole on poes neli ja kogu komplekti saab kätte 30 euro eest.

Lisaks leiab Hömest kena puidust nikerdatud selja- ja käetugedega pingi. Et see on spetsiaalselt käsitöömeistri tehtud, on ka hind vastav – 950 eurot. “Meil on üks meister Pärnus, kes meisterdab peenemaid mööblitükke”“ märkis Brette Lepik.

Et vanakraami leiab ka Harakapesa komisjonipoest, astume sinnagi sisse. Esiti ütles poe omanik Kalle Niit, et aiamööblit neil pole. Poes ringivaatamise peale leidus seal siiski üks kena panipaigaga pink, kuid see oli täiesti uus ja saadaval soodushinnaga 229 eurot. “See on tõesti selline, mille saab õue näiteks terrassile panna,” möönis Niit. “Muud midagi sellist väga pakkuda ei ole.”

Niit nentis, et inimesed kipuvad suvist aiamööblit ostma rohkem ikka Jyskist ja suurtest mööblipoodidest, tema juurest seda eriti ei otsitagi.

Päris aiatoole polnud eile ka Kuressaare kesklinnas asuvas Sõbralt Sõbrale poes. Samas kinnitas poe müüja Maris Fedorov, et järgmisel nädalal on uut kaupa oodata ja ehk selle kraami hulgast midagi leiab. “Aga ette ju ei tea,” lisas ta.

Praeguse valiku hulgast pakkus müüja välja kaks musta puidust metalljalgadega tooli, mis võiksid ehk samuti terrassilaua äärde passida. Niisama vedeleda ei anna neiski.