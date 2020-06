Roolijoodikute autod täidavad politsei parkla

Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare võtab Roomassaares asuva kordoni õuel avanev vaatepilt käsi laiutama: parkla on täis autosid, millel seisab silt “asitõend”.

Sõidukitest suurema osa moodustavatele joobes juhtidelt arestitud autodele lisaks seisavad seal ka liiklusõnnetuste asitõendid ja tsiviilhagi tagamiseks arestitud autod. Sõidukeid leidub siin igale maitsele – on nii vanemaid ja väsinumaid isendeid kui ka uuemaid autosid.

Politseimaja õuele jõuavad joobnud juhtide autod üldjuhul siis, kui inimest on varem samasuguse teo eest juba karistatud ning karistus on kehtiv. Prokuratuuri taotlusel võib kohus arestitud auto ka konfiskeerida, mida sel aastal on tehtud viiel juhul seitsmest. Sellisel juhul otsustab politsei, kuidas auto realiseerida ja saadud raha läheb riigituludesse.