Kuressaare Soojus investeerib tänavu üle miljoni euro

Kuressaare Soojuse juhatuse liige Paul Leemet peab läinud aastat tulemuste põhjal kordaläinuks. Ta möönis, et soojuse müük oli viimaste aastatega võrreldes küll pisut väiksem, kuid elektrit toodeti ja müüdi sellegi poolest natuke enam. Samuti liitus läinud aastal soojusvõrguga kümme uut tarbijat, varasematel aastatel on olnud kolm-neli liitujat.

Praeguseks on valmis soojustorustik Kaitseliidu uue maja ja Ringtee ärikeskuse varustamiseks soojusenergiaga. “Suve teisel poolel on kavas asendada Salme aleviku amortiseerunud soojustorustik eelisoleeritud torustiku vastu,” avaldas Paul Leemet. Sügiseks paigaldatakse aga Kihelkonna kooli katlamajja senise kivisöekatla asemele pelletikatel.

Tänavune aasta seevastu on alanud teistmoodi. Jaanuar ja veebruar olid viimase kahekümne aasta kõige soojemad kuud ning märtsi ja aprilli soojamüüki mõjutas koroonaviiruse leviku tõttu toimunud hotellide, koolide ja lasteaedade sulgemine. “Elektri hind on võrreldes aastatagusega poole madalam,” tähendas Leemet. “Seega on alust arvata, et see avaldab mõju ka meie majandustulemustele.”