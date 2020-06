Tuulte Roosi lasteaia valmimine lükkub edasi

“Tuulte Roosi lasteaia ehitajatel tekkisid olukorrast tulenevalt kauba tarneraskused ja alltöövõtjad ei pääsenud Saaremaale,” selgitas Saaremaa vallavalitsuse hangete peaspetsialist Karin Rahumeel eriolukorra ajal juhtunut. Lasteaia uuendamise peatöövõtjad on Tesman Ehitus, Tesman ja Level AS. Tööde maksumus koos reservi ja käibemaksuga on 3 051 421,09 eurot.