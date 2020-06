Maasikate 15-eurone kilohind ostjaid ei peleta

Maasikaid ostnud Evelin tunnistas, et tema jaoks on need selle aasta esimesed saaremaised maasikad. Ta nõustus, et hind on üsna krõbe, aga mida sa teed, kui isu peale tuleb. “Ma kohe tahtsin neid,” naeris naine, kes südasuvel saab maasikaid oma peenralt ja turult ostmas ei käi.