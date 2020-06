Euroopa arheoloogiapäevad kutsuvad Muhu linnusele

Saare maakonnas saab arheoloogiapäevade ajal tutvuda Muhu linnusega. 20. juunil kell 12 on huvilised oodatud korrastustalgutele ja ekskursioonile, mida juhendab arheoloog Jaan Tamm .

Muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi valdkonna juht Ulla Kadakas märkis, et muistised on kohad, kus saame kohtuda aastasadade ja -tuhandete taguste inimpõlvede tegemistega. Praegusel põllul võis kunagi olla asula, kalmistu, pühapaik või sulatati seal näiteks rauda, samas on paljud kunagised põllud hoopis metsa kasvanud.