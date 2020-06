Sõrulased alustavad täna külast külla käimisega

Täna, pühapäeva hommikul kell 12.00 koguneb Kaunimaa talu hoovil kokku kamp Sõrve kandi elanikke, et minna üheskoos Lindmetsa külla. See on esimene külavisiit matkate seeriast, mis kannab nime "Külast külla" ning mille eesmärgiks on läbi käia kõik lähedalasuvad külad.



Saaremaa vallavalitsuse Torgu teenuspunkti juht Mari Kübarsepp ütles, külade uudistamise idee on olnud juba ammu, ent nüüd jõuti ka teostamiseni: "Käisime kord Mäebe küla kandis väikese seltskonnaga rattamatkal ning huvitav oli vaadata, kuidas naabrid elavad. Natuke nagu piiluks naabri aeda, et mismoodi üleaedsed siis elavad. Igal kokkusaamisel arutasime ka edaspidi, et teeks ja võiks ja mina sain selle endale ülesandeks ning võtsin kohe ka mõttel sabast kinni."

Mari Kübarsepp rääkis, et võttis ühendust Torgu Teataja lehe toimetaja Jana Leiga, kes on ühtlasi ka Lindmetsa külavanem. "Meil oli mõte, et kutsuks siis hoopis ise ennast külla! Sooviks oli see, et igast külast võtab keegi meid vastu ja tutvustab oma küla. Jana oli kohe nõus ja võttis asja südamega, mistõttu võtsimegi esimeseks sihtpunktiks Lindmetsa küla," rääkis Kübarsepp.